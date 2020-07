Der Salzlandkreis hat einen neuen bestätigen Corona-Fall bekannt gegeben. Eine Frau aus Schönebeck ist infiziert.

Bernburg/Schönebeck (vs) l Die Zahl der bestätigten Infektionen im Salzlandkreis ist angestiegen. Wie die Kreisverwaltung in Berufung auf den Fachdienst Gesundheit am Freitag mitteilt, ist eine Frau aus Schönebeck bei einem Screening positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie arbeitet in Magdeburg, wurde umgehend isoliert und zeige aktuell keine Symptome, heißt es weiter.

Damit erhöht sich die Zahl der bislang bestätigten Infektionen im Salzlandkreis auf 72. Den Angaben nach gelten 71 von ihnen aber wieder als genesen. Derzeit befinden sich 15 Personen aus dem Salzlandkreis in häuslicher Quarantäne.