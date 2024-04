29-Jähriger, der in Zerbst mehrere Diebstähle mit Messer und Teufelsmaske begangen haben soll, könnte nach seinem Prozess in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Am Landgericht in Dessau ist ein Mann wegen Diebstahls angeklagt.

Dessau/Zerbst. - Für den Mann, der sich derzeit vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, besonders schweren räuberischen Diebstahls, Diebstahl und Beleidigung zu verantworten hat, kommt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht. Das geht aus dem Gutachten hervor, das Martin Wegener am Dienstag vortrug.