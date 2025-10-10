Seit Jahren gibt es Zählstellen für Radfahrer an den beiden Ortseingängen. Bislang gab es dazu auf der Webseite der Stadt keine Informationen. Nach der Überarbeitung des Internetauftritts gibt es nun Daten.

Von Christi Himmelfahrt﻿ bis Herbsttouren: Stadt Calbe verrät, wann am meisten geradelt wird

Auch im Herbst schön, der Saaleradweg in Calbe.

Calbe. - Auf der neu gestalteten Webseite der Kleinstadt gibt es jetzt auch erstmals eine Information über die Zählstellen für den Radverkehr. So werden Radfahrer an den Ortseingängen am Bahnhof Ost sowie an der Saale bei Tippelskirchen erfasst.