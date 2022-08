Tourismus Vortragsreihe in Calbe zum Thema: „Judensau“an den Kirchen in Wittenberg und Calbe

Was soll mit der „Judensau“ an der St. Stephani-Kirche in Calbe werden? Das Schmährelief ist derzeit verhüllt. Deutschlandweit wird bis in höchstrichterliche Instanzen über den Umgang mit derartigen antisemitischen Darstellungen gestritten. Sie sind aufs engste mit der Kirchengeschichte verbunden. Im Mittelpunkt steht die Reformationskirche in Wittenberg. Doch es geht auch um die Gegenwart und um Calbe.