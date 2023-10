Bürgermeisterwahl Wahlhelfer in Barby arbeiten überwiegend ehrenamtlich

Die Bürger von zehn Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt waren gestern zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Auch in der Einheitsgemeinde Barby endet die siebenjährige Amtszeit von Bürgermeister Torsten Reinharz am Jahresende.