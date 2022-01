Wann der Eickendorfer Karneval nachgeholt werden soll

Eickendorf (vs) - Die diesjährigen geplanten Karnevalsfeiern vom Eickendorfer Carneval Club müssen ausfallen. „Der Vorstand hat am 18. Januar in Beratung mit einigen Ämtern schweren Herzens entschieden, die Veranstaltungen auch in diesem Jahr abzusagen“, teilte der Verein auf seinem Facebook-Kanal mit.

Die Verantwortlichen erklären, dass die steigenden Fallzahlen es unmöglich machen, eine sichere Veranstaltung durchzuführen. Die Organisatoren planen, im Mai oder Juni eine Feier nachzuholen. Eickendorfs Ortsbürgermeister Marco Schmoldt (SPD) sicherte dafür seine Unterstützung zu. Die Absage zeuge zudem von einer sehr „verantwortungsbewussten Entscheidung.“

Was die Karnevalsvereine im Bördeland geplant hatten, erfahren Sie hier.