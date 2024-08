Der Bauausschuss in Barby berät über kommende Baustellen der Stadt. Auch die Sanierung des ersten Bauabschnitts der Bahnhofstraße wird vorgestellt.

Wann die Bahnhofstraße in Barby saniert werden soll

Die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Barby. - Vielleicht sind die Bürger der Einheitsgemeinde „ein bisschen verwöhnt“, was die Sanierung von Straßen und Gehwegen angeht. Denn durch die Hochwasserschadensbeseitigung geschah in den betroffenen Ortsteilen viel, was normalerweise ohne Flut kaum finanzierbar gewesen wäre.