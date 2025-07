Umfangreiche Wartungsarbeiten finden derzeit im Solequell in Schönebeck statt. Dabei werden auch Wünsche der Badegäste in die Realität umgesetzt.

Die Gerüste sind im Solequell in Schönebeck aufgebaut worden, damit auch an den Deckenbalken gearbeitet werden kann. Diese erhalten eine Lasurschicht als Schutz gegen die feuchte und salzhaltige Luft im Solequell.

Schönebeck. - Wie in den Vorjahren auch ist das Solequell in Schönebeck für die großen jährlichen Wartungsarbeiten im Sommer geschlossen. Seit 28. Juni und noch bis 24. August ist das Bad daher für Gäste tabu. Handwerker hingegen dürfen ausdrücklich rein, denn es gibt jede Menge zu tun. In diesem Jahr werden dabei auch Wünsche der Badegäste umgesetzt. Im Fokus stehen aber vor allem dringende Arbeiten an der Sicherheits- beziehungsweise Notbeleuchtung.