Warum Barbys Bibliothek manchmal überrant wird

In der Barbyer Bibliothek werden zur Zeit verstärkt Medien verliehen. Woran das wohl liegen mag?

Angela Gaul zählt zu den Stammleserinnen in der Barbyer Bibliothek.

Barby - „Das hängt sicher damit zusammen, dass unsere Leser verunsichert sind, ob es wegen der Coronabestimmungen Einschränkungen gibt“, betrachtet Erika Richter still vergnügt das Treiben in der Bibliothek in Barby. Denn es ist „richtig voll“, wenn man das unter den jetzigen Vorgaben im Dezember 2021 sagen kann.