Verkehr Warum der Ausfall der Rosenburger Fähre auch Vorteile hat
Seit Monaten fällt die Saalefähre in Groß Rosenburg aus, weil der Wasserstand zu niedrig ist. Für Nutzer zweifellos ärgerlich, doch der Ausfall hat auch positive Seiten.
28.09.2025, 15:00
Groß Rosenburg. - Die Saalefähre in Groß Rosenburg macht der Stadt Barby in diesem Jahr wenig Freude. Das Fährschiff ist seit dem 23. Mai wegen des niedrigen Wasserstandes der Saale an der Kette und verkehrt nicht. Über vier Monate ist die Fähre damit bereits ausgefallen und Besserung ist hier kaum in Sicht.