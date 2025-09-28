Bauberatung vor Ort mit Architektin Wann die Außensanierung des Schlagenthiner Pfarrhauses abgeschlossen sein soll
Das Schlagenthiner Pfarrhaus wird gegenwärtig restauriert. Eine neue Fassade entsteht nach historischem Vorbild.
Aktualisiert: 28.09.2025, 16:19
Schlagenthin - Während das Schlagenthiner Pfarrhaus bereits komplett eingerüstet ist, bringt Architektin Heidrun Fleege aus Brandenburg Gemeinderatsvorsitzende Katrin Hertwig, Pfarrer Martin Vibrans und Monika Pilz vom Gemeinderat bei einer kleinen Besprechung auf den neuesten Stand der laufenden Restaurierung.