Das Schlagenthiner Pfarrhaus wird gegenwärtig restauriert. Eine neue Fassade entsteht nach historischem Vorbild.

Wann die Außensanierung des Schlagenthiner Pfarrhauses abgeschlossen sein soll

Vor dem Schlagenthiner Pfarrhaus im Gespräch (v.l.): Architektin Heidrun Fleege, Monika Pilz und Katrin Hertwig vom Gemeindekirchenrat sowie Pfarrer Martin Vibrans.

Schlagenthin - Während das Schlagenthiner Pfarrhaus bereits komplett eingerüstet ist, bringt Architektin Heidrun Fleege aus Brandenburg Gemeinderatsvorsitzende Katrin Hertwig, Pfarrer Martin Vibrans und Monika Pilz vom Gemeinderat bei einer kleinen Besprechung auf den neuesten Stand der laufenden Restaurierung.