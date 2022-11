Warum die Barbyer ihre Streuobstwiese lieben

38 Obstbäume alter Sorten wurden am Sonnabend auf dem Elbwerder bei Barby gepflanzt. Die historische Streuobstwiese zwischen Stadtmauer und Kleiner Elbe wurde somit in den vergangenen vier Jahren um über 200 Bäume verjüngt. Das geschah durch das Wirken einer Bürgerinitiative.

Barby - „Meine Herren! Was haben wir früher hier Obst geklaut und uns als Kinder mit unreifen Äpfeln beworfen“, grinst ein Mittsechziger, der seinen Namen nicht unbedingt in der Zeitung lesen möchte. Er erzählt von einer bestimmten „Kampftechnik“, als Äpfel auf Stöcken aufgespießt und in Richtung „Feind“ geschleudert wurden. Jetzt pflanzte er zur „Wiedergutmachung“ zwei Bäume. Und nicht nur er war aktiv. Aus guten Gründen.