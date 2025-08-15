weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Verkehrschaos zum Schulanfang Warum die Polizei in Calbe täglich vor der Schule steht

Verstopfen die Fahrzeuge der Eltern morgens die Calbenser Straßen? Das überwachen zwei Regionalbereichsbeamte zu Schulanfang jeden Morgen aufs neue. Ihr Fazit.

Von Thomas Höfs 15.08.2025, 10:00
Die Calbenser Polizeibeamten André Bellmann (l.) und Dominik Giese an der Grundschule.
Die Calbenser Polizeibeamten André Bellmann (l.) und Dominik Giese an der Grundschule. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Mit dem Beginn des Schuljahres stehen auch die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei wieder vor der Herderschule in der Saalestadt. In den ersten Tagen sind die Polizisten hier täglich anzutreffen. Denn es geht ihnen darum, dass gerade morgens bei der Anreise der Kinder alles ruhig und ordentlich läuft, wie André Bellmann sagt.