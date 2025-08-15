Verstopfen die Fahrzeuge der Eltern morgens die Calbenser Straßen? Das überwachen zwei Regionalbereichsbeamte zu Schulanfang jeden Morgen aufs neue. Ihr Fazit.

Warum die Polizei in Calbe täglich vor der Schule steht

Calbe. - Mit dem Beginn des Schuljahres stehen auch die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei wieder vor der Herderschule in der Saalestadt. In den ersten Tagen sind die Polizisten hier täglich anzutreffen. Denn es geht ihnen darum, dass gerade morgens bei der Anreise der Kinder alles ruhig und ordentlich läuft, wie André Bellmann sagt.