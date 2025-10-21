Die Abteilung Tennis von Union Schönebeck macht sich zum Jubiläum selbst ein Geschenk. Zwei der Sandplätze werden zu modernen Ganzjahresplätzen umgebaut. Kostenpunkt: 141.000 Euro.

Dieses Drohnenfoto zeigt den Baufortschritt vor einigen Tagen. Mittlerweile sind die Arbeiten an den Plätzen 4 und 5 fast beendet. Was jetzt noch fehlt, das sind Flutlichter, die Ende November geliefert und dann montiert werden. Unterdessen sind die Felder aber schon bespielbar.

Bad Salzelmen. - Selbstverständlich ist die Tennisanlage von Union 1861 Schönebeck im Kurpark von Bad Salzelmen nicht mit dem Flughafen in Berlin vergleichbar. Schon gar nicht bei der Bauzeit. Als die Abteilung des größten Sportvereines des Salzlandkreises vor kurzem den Auftrag zur Erneuerung von zwei Tennisfeldern gab, waren die Arbeiten nach eineinhalb Wochen abgeschlossen. Nur ein Punkt konnte auf der Liste noch nicht abgehakt werden.