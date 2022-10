Freizeit Warum Pömmeltes Angler den „Goldfisch“ pflegen

Der niedrige Grundwasserstand macht unseren Binnengewässern zu schaffen. Wo geangelt wird, legen die Petrijünger Hand an, um Uferpflege zu betreiben. Wie gegenwärtig in Pömmelte am innerörtlichen Goldfischteich.