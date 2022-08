Wegen der Klage: CDU Schönebeck wendet sich von Thamm aus Biere ab

Sechs Männer und ein Blumenstrauß: Am 23. März nominierte die CDU Thomas Thamm zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bördeland.

Biere - Am 23. März dieses Jahres ist bei den Christdemokraten die Welt noch in Ordnung. Am besagten Mittwoch findet in der Sporthalle des Kegelvereins Blau-Weiß Biere die Wahlkreis-Mitgliedervollversammlung statt. Ein Punkt unter anderem: Aufstellung eines Kandidaten zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Bördeland. Dann kommt alles ganz anders.