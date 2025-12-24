Bei einigen Geschichten um den Weihnachtsmann sollte man nie die kindliche Logik unterschätzen. In Zeiten der zunehmenden Anzahl von Wärmepumpen steht die Schornsteinlegende auf ganz wackeligen Beinen.

Wenn der rundliche Weihnachtsmann einen geschätzten Body-Mass-Index von 35 hat, passt er durch keinen deutschen Schornstein.

Barby. - „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Diese Worte aus dem Lukasevangelium wird man heute Abend in zahlreichen Krippenspielen hören.