„Da passt der doch nie durch!“ Weihnachtslogik im Fokus: Kindliche Sichtweisen auf Mythos und Realität
Bei einigen Geschichten um den Weihnachtsmann sollte man nie die kindliche Logik unterschätzen. In Zeiten der zunehmenden Anzahl von Wärmepumpen steht die Schornsteinlegende auf ganz wackeligen Beinen.
24.12.2025, 10:00
Barby. - „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Diese Worte aus dem Lukasevangelium wird man heute Abend in zahlreichen Krippenspielen hören.