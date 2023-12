Weihnachtsmarkt in Calbe öffnet am Dritten Adventswochenende

Der Weihnachtsmarkt in Calbe startet am Freitag, 15.Dezember 2023.

Calbe. - Am dritten Adventswochenende feiern die Calbenser ihren Weihnachtsmarkt. So ist es auch in diesem Jahr.

Die Bürger erwartet drei Tage voller Auftritte und Veranstaltungen auf dem Weihnachtsmarkt sowie die Kinderweihnacht, die ebenso traditionell auf dem Hof der benachbarten Gaststätte „Brauner Hirsch“ angeboten wird.

Die Stadtverwaltung hat zusammen mit der Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt wieder für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Das lässt sich an dem umfangreichen Programm für die drei Tage ablesen. Jeweils am Freitag und am Sonnabend findet die Veranstaltung bis Mitternacht statt.

Keinen Vergleich gibt es diesmal zum Weihnachtsmarkt des vergangenen Jahres. Hier stand die Bundesrepublik unter einem Preisschock für Energie. Die Kommunen sollten vor einem Jahr drastisch Energie sparen. Die Saalestadt engagierte sich und organisierte das Markttreiben nur noch an zwei Tagen. Zudem wurde die Leuchtdauer der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt deutlich begrenzt.

Davon ist in diesem Dezember nun nichts mehr zu spüren. Die Bürger können in diesem Jahr wieder im Advent feiern wie zuvor. Vergessen sind die Einschränkungen des vergangenen Jahres. „Die zurückliegenden zwölf Monate waren sehr anstrengend, aber auch enorm erfolgreich für unsere Kleinstadt. Jetzt haben wir uns alle ein wenig Besinnlichkeit sowie einige Momente des Innehaltens, der Freude sowie des gemeinsamen Feierns redlich verdient“, heißt es in der Einladung der Stadt an die Bürger.Deshalb wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um den Einwohnern auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt mit vielen kulturellen und ansprechenden Höhepunkten sowie Gaumenfreuden bieten zu können, teilt die Stadt mit und hofft natürlich auf viele Besucher. Denn damit lohnt sich der ganze Aufwand auch für die Kommune sowie die vielen ehrenamtlichen Standbetreiber auf dem Marktplatz.

Die Familien der Stadt können hier einige Stunden verbringen und das abwechslungsreiche Programm genießen. Eine besondere Tradition ist dabei das große Weihnachtssingen am Freitagabend. In der Zeit von 19 bis 20 Uhr gibt es hier auf dem Marktplatz die Gelegenheit mit den anderen Besuchern des Weihnachtsmarktes Lieder gemeinsam anzustimmen.

Es entsteht dabei jedes Jahr eine ganz besondere Stimmung, wenn viele Menschen gleichzeitig die Weihnachtslieder anstimmen. Dann wissen die Calbenser, dass Weihnachten nicht mehr weit entfernt ist.

Nach dem großen Singen gibt es hand- und mundgemachte Musik von Vollblutmusikern auf der Rathaustreppe. Drei Stunden sorgt die Band aus Gommern für Unterhaltung.

Am Sonnabend beginnt das Markttreiben um 14.30 Uhr. Hier haben vor allem abwechselnd die verschiedenen Kindertagesstätten mit ihren Kindern eine Bühne. Sie zeigen ihre Weihnachtsprogramme dabei einem großen Publikum. Auf dem Kinderweihnachtshof gibt es mehrere Tanzauftritte an dem Nachmittag.

Einer der Höhepunkte dürfte hier am späteren Nachmittag das Märchenspiel der Erzieherinnen vom Haus des Kindes sein. Dornröschen wollen sie hier für die Familien spielen.

Am Abend gibt es erneut jede Menge Musik von der Rathaustreppe sowie auf dem Kinderweihnachtshof. Um 20 Uhr erwartet die Bürger ein großes Weihnachtsfeuerwerk. Bei einem Glas heißen Glühwein oder Punsch lässt sich hier das bunte und laute Feuerwerk über den Köpfen der Einwohner gut beobachten.

Wer es am Sonnabend nicht auf den Weihnachtsmarkt geschafft hat, kann auch am Sonntag dort noch sehr viel erleben. Es gehört zwar nicht direkt zum Weihnachtsmarkt. Dennoch sollten die Besucher um 14.30 Uhr in die Stephanikirche pilgern. Hier findet ein großes Weihnachtskonzert mit vielen Akteuren statt. Der Frauenchor inTakt hat die Veranstaltung organisiert und wieder jede Menge Calbenser zum Mitmachen begeistern können. Auch wenn die Frauen diesmal nicht selbst mit ihrem Programm auftreten können, weil der Chorleiter erkrankt ist, werden die Frauen dennoch zu sehen und zu hören sein. Videos von vorherigen Auftritten sollen dabei gezeigt werden, kündigte der Chor an.