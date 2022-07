Weitere Sekundarschule in Schönebeck ist „Schule ohne Rassismus“

In der Sekundarschule „LebenLernen“ in Schönebeck stellt man sich gegen Rassismus und anderweitige Ausgrenzung. Jetzt trägt die Schule den Titel „Schule ohne Rassismus“.

Die Schönebecker Sekundarschule „LebenLernen“ ist nun stolz eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Am Dienstag wurde die Plakette feierlich übergeben.

Schönebeck - „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Eine Plakette mit dieser Aufschrift darf sich nun die Schönebecker Sekundarschule „LebenLernen“ (Oskar Kämmerer Schule) an die Wand hängen. Doch das Schild als solches ist im Grunde Nebensache. Wichtig ist das, wofür die Plakette steht. Nämlich dafür, dass sich Schüler und auch Lehrer sowie andere Mitarbeiter in der Schule für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft einsetzen – in der Schule und auf der Straße. Dass sie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und allen anderen Arten von Ausgrenzung Paroli bieten, sich dem entgegenstellen.