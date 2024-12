Schönebeck. - Die Geister scheiden sich ein wenig bei der Frage, welche Straße als erstes ausgebaut werden sollte. Anwärter gibt es mit der Welsleber Straße, der Luisenstraße oder der Magazinstraße einige. Am liebsten möchte Baudezernent Guido Schmidt an vielen Stellen loslegen und die städtische Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen, doch es fehlt an Geld und Personal. Gerade im Bereich der Planung und Vorbereitung der Bauvorhaben werde immer nach Verstärkung gesucht, so der Baudezernent.

