Lange war es um das gastronomische Angebot in Welsleben still geworden. Nun gibt es ein neues – und das wirbt gleich mit einem Lieferservice- und Cateringangebot.

Welsleben. - Spätestens seit der Corona-Pandemie und der Schließung des Gaststättenbetriebs im Eiscafé Brauckmann fehlt im Ortsteil ein Platz, an dem man mittags oder abends eine warme Mahlzeit bekommt. Zwar bleibt der beliebte Außerhausverkauf der Eis- und Kuchenspezialitäten von Brauckmann bestehen, doch ein klassisches Imbiss- oder Speisenangebot sucht man seitdem fast vergeblich. Nun gibt es eine erfreuliche Nachricht.