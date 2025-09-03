Die Unterschriftensammlung für eine neue Ampel in Welsleben wurde nun dem Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger übergeben.

Welsleben. - Geschwindigkeitsüberschreitungen am Ortseingang in Welsleben stellen nicht nur ein großes Ärgernis für die Anwohner dar, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Die B 246a verläuft einmal quer durch den Ort, entlang am Neubaugebiet, dem Netto-Markt, Bushaltestellen und unzähligen Einfamilienhäusern. Das Ortseingangsschild wird von vielen Autofahrern gekonnt ignoriert.