Verkehrssituation in Welsleben Welsleber Bürgerinitiative zu Besuch im Landtag
Die Unterschriftensammlung für eine neue Ampel in Welsleben wurde nun dem Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger übergeben.
03.09.2025, 12:00
Welsleben. - Geschwindigkeitsüberschreitungen am Ortseingang in Welsleben stellen nicht nur ein großes Ärgernis für die Anwohner dar, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Die B 246a verläuft einmal quer durch den Ort, entlang am Neubaugebiet, dem Netto-Markt, Bushaltestellen und unzähligen Einfamilienhäusern. Das Ortseingangsschild wird von vielen Autofahrern gekonnt ignoriert.