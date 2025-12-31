2025 brachte zahlreiche Projekte und ehrenamtliches Engagement zum Vorschein – 2026 steht in Welsleben ganz im Zeichen des Ortsjubiläums und der Verkehrssicherheit.

In Welsleben konnten in diesem Jahr dank der Leader-Förderung viele Projekte umgesetzt werden.

Welsleben. - Adventskalender, die Recherche nach den Wurzeln Welslebens, die Umsetzung zahlreicher Leader-Projekte: In Welsleben wurde in 2025 viel angepackt und erreicht. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn blickt zufrieden auf das scheidende Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf 2026, bei dem vor allem die Ampelthematik und das 1200-jährige Ortsjubiläum oberste Priorität haben. Das Gespräch führte Bianca Heimert.