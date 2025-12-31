Jahresabschlussinterview Welsleben: Zwischen Rückblick und Aufbruch
2025 brachte zahlreiche Projekte und ehrenamtliches Engagement zum Vorschein – 2026 steht in Welsleben ganz im Zeichen des Ortsjubiläums und der Verkehrssicherheit.
31.12.2025, 16:00
Welsleben. - Adventskalender, die Recherche nach den Wurzeln Welslebens, die Umsetzung zahlreicher Leader-Projekte: In Welsleben wurde in 2025 viel angepackt und erreicht. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn blickt zufrieden auf das scheidende Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf 2026, bei dem vor allem die Ampelthematik und das 1200-jährige Ortsjubiläum oberste Priorität haben. Das Gespräch führte Bianca Heimert.