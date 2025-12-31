Ein schon 1936 im Oberharz entdecktes Geweih eines Rentieres konnte nun identifiziert werden. Welche historische Bedeutung der spektakuläre Fund für die Region hat und was er über die Menschen aussagt, die zur Altsteinzeit im Harz lebten.

Prähistoriker Marcel Weiß vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit einem rund 12.000 Jahre alten Geweih eines männlichen Rentieres.

Elbingerode. - Gefunden wurde es bereits vor knapp 90 Jahren in einer Höhle bei Elbingerode. Aber erst jetzt, dank einer erneuten Untersuchung konnten das Alter und die wissenschaftliche Bedeutung eines Geweihs eindeutig bestimmt werden: Der Fund lässt seltene Rückschlüsse darauf zu, wie Menschen früher in der Region überlebt haben.