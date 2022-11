Weltmeisterschaft: Das sagen Bundestagsabgeordnete aus dem Salzland zur WM in Katar

Schönebeck/Staßfurt - Am Sonntag wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen. Doch noch nie war ein sportliches Großereignis so umstritten. Zum einen ist da die Vergabe an ein Land, in dem Menschenrechte eingeschränkt sind. Zum anderen der ungewöhnliche Zeitpunkt. Public Viewing im Sommer, wie sonst gewohnt, fällt aus. Wie sehen die vier Abgeordneten, die das Salzland im Bundestag vertreten, diese Weltmeisterschaft? Wer schaut sich die Spiele an, wer nicht? Wem drücken die Politiker die Daumen? Und holt die deutsche Nationalmannschaft zum fünften Mal den Titel?