Gräber müssen irgendwann geräumt werden: Auch in Calbe, wo die Preise für die Beräumung neu berechnet wurde. Die Beseitigung eines Erdreihengrabs soll 225 Euro kosten. Warum das die Mehrheit im Stadtrat nicht gerechtfertigt findet und worüber nun gestritten wird.

Wenn der Grabstein wieder weg muss: Hohe Preise in Calbe

Calbe. - Es gab deutliche Kritik an den höheren Kosten für die Beseitigung von Grabstellen auf dem Friedhof in der Saalestadt im vergangenen Jahr. So fand auch die Überarbeitung der Beschlussvorlage bei den jüngsten Sitzungen der Ausschüsse wenig Zustimmung.