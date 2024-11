Lesenacht Wenn nachts in der Schule Licht brennr

Viertklässler der Barbyer Grundschule Am Prinzeßchen übernachteten in einem der Klassenräume zur Lesenacht. Bei Taschenlampenlicht wurden auch eigene Texte der Schreib-Arbeitsgemeinschaft vorgelesen. In der nacht konnten sie noch einiges erleben.