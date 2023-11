Wer sich in diesem Jahr in Barby „Rautenkranz“ die Ehre gab

Barby. - „Der hat ja einen Unterarm, wie ich Oberschenkel“, witzelte Peter Netzeband. (Was schon was heißen will, da „Netze“ auch nicht gerade ein zierliches Kerlchen ist. ) Gemeint war der aus Haldensleben stammende Armwrestling-Weltmeister Matthias Schlitte. Der Co-Kommentator für den internationalen Sportsender Eurosport gab sich bescheiden: „Danke für die Einladung nach Barby. Meine Sportart ist ja nicht so populär. Deswegen freue ich mich besonders, hier zu sein!“ Mit Armwrestling ist eine Kraftsportart gemeint, die vom klassischen Armdrücken abstammt, wie man es hier landläufig bezeichnet.