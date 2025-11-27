weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kirchturm: Wer war Hans Fischer? Geheimnisvolle Zeichnungen in Barby entdeckt

Im 1505 eingeweihten Barbyer Kirchturm findet man an mehreren Stellen interessante Details menschlichen Wirkens. Darunter so profane Dinge wie Abbundzeichen der Zimmerleute oder ein Graffiti an schwer zugänglicher Stelle.

Von Thomas Linßner 27.11.2025, 14:00
Eines der Abbundzeichen, womit die Zimmermänner des 16. Jahrhunderts die Balken markierten. Wer mit offenen Augen die 125 Stufen zum Turmumgang herauf steigt, kommt daran vorbei. Foto: Thomas Linßner

Barby. - Wenn am Wochenende der Kirchturm bestiegen werden kann, werden die Besucher sicherlich eher nach Luft ringen, wenn sie die 125 Stufen bis zum Umgang in 26 Metern Höhe bewältigen, als auf kleine Details im 500 Jahre alten Holzgebälk zu achten. Darin findet man persönliche Verewigungen der Vorfahren und sogenannte Abbundmarken, die garantiert ein halbes Jahrtausend alt sind.