Wie Calbe für mehr Ladestationen für E-Autos sorgen will

Das Wohngebiet in der Kleinen Mühlenbreite ist nur eines von Wohnvierteln in der Stadt, in denen in der Zukunft auch die Möglichkeit bestehen muss, ein Elektroauto tanken zu können. Dazu müssen Tankstellen errichtet werden. Ein Thema, womit sich der kommunale Vermieter bereits befasst.

Foto: Thomas Höfs