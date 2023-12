Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eickendorf. - Wie stolz man im Bördeland und besonders in Eickendorf auf den eigenen Boden ist, schwingt nicht nur bei so mancher Diskussion im Gemeinderat mit, sondern auch bei der Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des Museums für Bodenschätzung, dem ersten in Deutschland, mit. Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) hatte sich beim Amtsantritt gefragt, was man denn Einzigartiges in der Gemeinde habe – dabei fiel ihm das Eickendorfer Museum ein. „Als Jugendlicher, wenn man der nicht sonderlich geschätzten Arbeit in der Landwirtschaft nachging, wusste man damals noch nicht, auf was für einem wertvollen Boden man hier steht.“