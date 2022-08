Wie der Salzlandkreis das Entnahmeverbot von Grundwasser durchsetzt

Schönebeck/Staßfurt - Kleingärtner, Sportvereine, Landwirte, Industriebetriebe ... Wer einen Brunnen hat, nutzt diesen auch. Gerade in der derzeitigen Dürre. Doch ausbleibender Regen und große Hitze haben die Pegel von Seen und Flüssen, aber auch die des Grundwassers, enorm sinken lassen. Sparsam mit dem unerlässlichen Element umzugehen, wird zum Gebot der Stunde. Für jeden. Bei einer Rundfahrt durch den Salzlandkreis wird deutlich: Die Dürre ist überall sichtbar. Außer dort, wo Beregnungsanlagen laufen. Das geht nun nicht mehr einfach so.