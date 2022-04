Wie die Corona-Testpflicht in den Schulen im Salzland funktioniert

Schülerinnen der Grundschule „Friedrich-Loose“ in Großmühlingen machen vor Schulbeginn den Corona-Schnelltest. Nach den Weihnachtsferien gilt in Sachsen-Anhalt für die ersten zwei Wochen eine Testpflicht für alle, die wenger geimpt noch genesen sind.

Großmühlingen - „Alles, was Präsenzunterricht möglich macht, begrüßen wir erst einmal“, sagt Ute Wysocka, Schulleiterin der Christlichen Sekundarschule Gnadau, zu der auch der Standort in Großmühlingen gehört. Sie sei froh, dass das Bildungsministerium frühzeitig über die neuen Regelungen informiert habe. Nicht nur in den Schulen gelten ab sofort verschärfte Corona-Regeln, sondern auch in der Gastronomie.