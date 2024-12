Die Kirchengemeinde arbeitet an einer Lösung für die „Judensau“ an der Stephanikirche. Abgenommen werden soll die Figur nicht mehr.

Wie die „Judensau in Calbe“ zu einer künstlerische Lösung werden kann

Chimäre an der Stephanikirche ist mit einem Netz verhüllt.

Calbe. - Die „Judensau“ an der Stephanikirche bleibt weiter verhüllt. Die sanierte Chimäre hatte vor Jahren eine lebhafte Diskussion in der Kirchengemeinde und darüber hinaus ausgelöst, wie mit der Figur in Zukunft umgegangen werden soll.