Wie die Tiere auf dem Bierer Berg und im Tiergarten Staßfurter mit der Hitze zu kämpfen haben

Einige hecheln, die meisten faulenzen, andere gönnen sich ein erfrischendes Bad. Auch Tiere haben mit der Hitze zu kämpfen. Die Teams im Tiergarten Staßfurt und im Tierpark Bierer Berg geben alles, um es den tierischen Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen.

Matthias Willberg beobachtet die Nutria beim Mittagessen. Der Tierparkleiter am Bierer Berg ist froh, dass die Tiere einigermaßen gut mit der Hitze zurechtkommen. Dass immer mehr Bäume Probleme haben, bereitet ihm Sorgen.

Schönebeck/Staßfurt - Die Schneeeule hat sich zurückgezogen, sitzt am Boden und mag sich gar nicht bewegen. Zum Glück ist ihr Gehege komplett im Schatten. Das geht auch den Schneehasen so, die die Kälte bevorzugen. Doch die Tiere, die im Tierpark auf dem Bierer Berg leben, sind recht gut durch den bisher sehr heißen Sommer gekommen. Sie machen das, was Menschen auch gern machen würden, wenn es extrem heiß ist: nichts. Viele würden sich tagsüber zurückziehen und dann nachts aktiv werden, erzählt Tierparkleiter Matthias Willberg beim Nachmittags-Rundgang. Es ist bereits wieder knapp 30 Grad warm. Temperaturen, die bei weitem nicht alle Vierbeiner mögen. Wie kommen sie klar?