Inge und Werner Riel stöbern in den Regalen der Barbyer Bibliothek.

Barby. - Eigentlich sind es immer dieselben Barbyer, die dienstags zur Bibliothek in den Stadtgraben stiefeln, deren Räume sich im ehemaligen Kindergarten befinden. Sieht man mal von den sporadischen Besuchen der Reha-Patienten ab, die sich in der Regel zu einer dreiwöchigen Anschlussheilbehandlung in Barby aufhalten.