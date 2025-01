Abschlussinterview mit Marco Schmoldt Wie in 2025 die Bürokratie im Bördeland sichtbar wird

Nach dem eher bürokratischen Jahr 2024 werden in diesem Jahr bewilligte Projekte umgesetzt. Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt erzählt im Interview, was im letzten Jahr angestoßen wurde und in diesem Jahr zu erwarten ist.