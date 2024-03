Baudezernent Guido Schmidt stellt im Volksstimme-Gespräch die Baumaßnahmen Schönebecks in diesem Jahr vor. Dabei wagt er auch einen Ausblick auf zukünftige Projekte.

Wie Schönebecks Infrastruktur verändert, wo gebaut und was geplant wird.

Die Magazinstraße in Frohse wird in diesem Jahr saniert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Die Bauarbeiten sind zwar der sichtbare Teil, aber bilden nur einen kleinen Teil der kompletten Arbeit ab“, macht Baudezernent Guido Schmidt deutlich. Er führt weiter aus, dass Planung und Projektbegleitung spannend seien und ein sehr wesentlicher Teil der Arbeit in der Behörde darstellen. Für Außenstehende sind diese zwar nicht immer sichtbar, aber für die Abwicklung der Baumaßnahmen von entscheidender Bedeutung. 2024 wird ein Jahr, das im Zeichen von Planung und Vorbereitung steht. Was nicht bedeutet, dass in Schönebeck nicht doch gebaut wird.