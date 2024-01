Das Pretziener Wehr steht seit einem Monat auf der Vorschlagsliste zum Unesco-Welterbe. Jetzt soll das technische Bauwerk noch mehr ein Gastgeber werden. Was bedeutet das?

Das Pretziener Wehr am Abend: Das Bild entstand vor wenigen Tagen, als die Elbe noch Hochwasser führte. Aus diesem Grund musste das Wehr gezogen und das Wasser über den Umflutkanal abgeleitet werden.

Pretzien. - Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) muss demnächst noch etwas Platz schaffen. In seinem Büro im Landtag Magdeburg hängen an der Wand eine Reihe von großformatigen Fotos, die das Ringheiligtum Pömmelte zeigen. Ein Lieblingskind des Christdemokraten, für das er keine Gelegenheit auslässt, weltweit Werbung zu machen. Nun auch für das Pretziener Wehr, dass seit Ende Dezember vergangenen Jahres auf der Vorschlagsliste zum Unesco-Welterbe steht. „Das Bauwerk in der Gemarkung der Stadt Schönebecker hat ein Riesenpotenzial“, schwärmt Schellenberger.