Kathrin Oedig liest zusammen mit ihrer Kollegin Katrin Schlüter im Grone Bildungszentrum in Schönebeck die Volksstimme ein. Die dabei entstehenden Audiodateien verschicken sie an sehbehinderte Menschen.

Schönebeck. - Ob in einem Café, am heimischen Frühstückstisch oder in der Mittagspause: Zeitungslesen ist für viele Menschen ganz selbstverständlich und gehört zum Alltag einfach dazu. Doch für Menschen, die von einer Sehbehinderung betroffen sind, ist das nicht so einfach, teils schlichtweg unmöglich, sich auf diese Weise zu informieren. Doch da kommen zwei Schönebeckerinnen ins Spiel.