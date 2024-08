Christian Schlitzberger ist neuer Ortsbürgermeister in Ranies. Mit ihm gibt es unter anderem neue digitale Angebote für die Ranieser. Doch der Ortschef hat noch mehr, wofür er sich einsetzen will.

Neuer Bürgermeister in Ranies

Ranies. - Rollenwechsel in Ranies: Nach der Kommunalwahl hat Christian Schlitzberger das Amt des Ortsbürgermeisters von Rüdiger Kunze übernommen. Kunze hingegen ist nun stellvertretender Ortschef und hat damit die Rolle eingenommen, die zuvor Schlitzberger innehatte. „Wir waren uns einig, dass es eine Art Generationenwechsel geben sollte. Ich bin sehr dankbar, dass er mich als Stellvertreter unterstützt“, so Christian Schlitzberger. Doch der personelle Wechsel ist nicht die einzige Neuerung in Ranies.