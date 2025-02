Calbe/Norderney. - Baumaterial wurde in der Vergangenheit immer wieder recycelt und neu genutzt. So finden sich die Steine des ehemaligen Klosters der Saaleinsel Gottesgnaden bis heute in einigen Bauwerken der Stadt. In der jüngeren Vergangenheit wurde die Methode ebenso genutzt. Der Schuhmachermeister Horst Kober nutzte die Möglichkeit vor Jahrzehnten, als er sein Wochenendhäuschen in Norderney errichtete. In den 1970er Jahren gab es in der damaligen DDR Baumeraterial nur begrenzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.