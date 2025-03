Vor 35 Jahren war die Zahl der Russischschüler an Schulen im Osten hoch. Entsprechend waren auch die Lehrer in Vielzahl vorhanden. Nicht nur das hat sich verändert.

Wieso Russisch in Schönebeck und Sachsen-Anhalt weniger angeboten wird

Schönebeck. - Fremdsprachen zu erlernen, ist fester Bestandteil des Bildungssystems. Die erste Fremdsprachen an deutschen Schulen ist Englisch. Doch was ist die zweite? Da gibt es einige Angebote, doch mit der Quantität ist nicht jeder so zufrieden.