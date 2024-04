Das landesweite Rollstuhlprojekt ist zu Gast in Calbe. Welche Erfahrungen die Schüler im Alltag mit Rollstuhl sammeln und wo sie auf Hindernisse stoßen.

Wieso Schüler in Calbe einen ganzen Tag mit dem Rollstuhl fahren

Calbe. - Bereits zum fünften Mal packte das Rolli-Team in dieser Woche den Transporter voll mit Rollstühlen und startete zeitig in Halle, um den Neuntklässlern des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Calbe Grundbegriffe des Lebens und des Umgangs mit dem Rollstuhl zu vermitteln.