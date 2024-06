Schönebeck. - Der Sonnabend, 20. Juli, steht in Schönebeck im Zeichen des Sports. An diesem Tag findet zum 18. Mal der Solecup in der Elbestadt statt. Doch wird an jenem nicht nur Spitzensportler eine Bühne geboten, denn der Sport selbst soll im Mittelpunkt stehen. Deswegen wird Union Schönebeck, der mitgliedsstärkste Verein der Elbestadt, unter dem Motto „2 Veranstaltungen – 1 Tag“ den Union Sporttag durchführen. Wie Frank Rüchardt, Präsident von Union Schönebeck, mitteilt, habe sich der Verein für diese Ergänzung zum traditionellen Leichtathletik-Event entschieden. „Alle 22 Abteilungen stellen sich an dem Tag vor“, verspricht Frank Rüchardt.

