Historischer Straßenabschnitt wird in einer Länge von 50 Metern dank Hochwasserschadensfinanzierung grundhaft ausgebaut. Und der Rest?

Wilhelmsweg in Barby wird neu gemacht

Barby. - Sie ist eine der letzten Hochwasserschadensbeseitigungen in der Einheitsgemeinde Barby: Knapp 50 Meter des drei Mal so langen Alten Wilhelmsweges werden grundhaft ausgebaut. Was geplant ist.