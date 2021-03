Die vielen schneereichen Tage im Februar nutzte der TSV Eggersdorf, um die schönsten Schneemänner zu prämieren.

Eggersdorf l „Wir müssen wieder etwas Leben in das Dorf bringen – Corona zum Trotz!“ Das war Anlass für den Vorsitzenden des Sportvereins TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf, Sebastian David, gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern zu einer Aktion aufzurufen, die da lautete: „Wer baut den schönsten Schneemann?“ Bedingt durch die nun schon lang anhaltende Corona-Pandemie lag die sportliche Betätigung in dem Verein danieder. Aber die schneereichen Tage im Februar sorgten für etwas Abwechslung. Dem Aufruf der Sportler folgten 38 Kinder aus Eggersdorf, den Nachbargemeinden, und sogar aus Atzendorf und Schönebeck beteiligten sich Familien an der Schneemannaktion.



Jüngster Teilnehmer war der zweijährige Jonas Müller aus Eggersdorf, dicht gefolgt von dem nur zwei Wochen älteren Jonas Könighaus, der ebenfalls mit seinen Eltern in de Ort lebt.



Selbstverständlich standen bei vielen der Teilnehmer die Eltern oder Großeltern hilfreich zur Seite. Jonas Müller baute seinen Schneemann mit der Unterstützung seines sportbegeisterten Opas und Vorstandsmitglied des Vereins, Ralf Tacke. Dieser konnte den Schneemann mit vielen Accessoires des Eggersdorfer Sportvereins ausstatten.



Jonas Könighaus gab sich nicht nur mit einem Schneemann zufrieden, sondern eine ganze Schneemannfamilie schmückte nun den Hausgarten Familie.



Alle Teilnehmer übermittelten dem Verein ihre auf Bildern festgehaltenen weißen „Kunstwerke“, die nicht nur vielfältig, sondern auch recht ideenreich gestaltet waren. Da eine Prämierung der Besten nicht möglich war, wurden alle Teilnehmer zum Sieger erklärt und mit einem Geschenk belohnt. Sieger waren sie ja schließlich alle, denn die sportliche Betätigung an der frischen Luft stand im Vordergrund der Aktion.



Am vergangenen Sonnabend erschienen nun die Kinder in Begleitung ihrer fleißigen Helfer auf dem Sportplatz des TSV Eggersdorf und durften sich einen Preis für ihre Mühen aussuchen.



Der Vereinsvorsitzende, unterstützt von Eggersdorfs Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem, bedankte sich bei den Kindern für ihr fleißiges Schaffen. Der Dank der Organisatoren galt auch den Sponsoren, die für die schönen Präsente sorgten. Dass die sportliche Winteraktion so erfolgreich verlief, hätten die Sportler vom TSV nicht gedacht. Aufgrund der regen Teilnahme hoffen die Sportler im kommenden Winter wieder zu solch einer Schneemannbauaktion aufzurufen. Voraussetzung dafür ist, dass Frau Holle es auch dann wieder ordentlich schneien lässt.