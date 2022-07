Wo ausgesonderte DDR-Literatur in Barby landet

Die Bibliothek Barby trennt sich von Büchern aus DDR-Tagen, die von Peter Sodanns Sammlung in Magdeburg aufgenommen werden. Die ehrenamtlichen Bibliothekare dort und in Barby erfüllen dennoch immer mal wieder Sonderwünsche von Lesern, die einen ganz bestimmten DDR-Titel haben möchten.

Martina und Mario Rietz holen in der Barbyer Stadtbibliothek im Stadtgraben aussortierte DDR-Bücher ab. Das Lehrerehepaar engagiert sich für Peter Sodanns Büchersammlung, von der ein Teil in einer Buckauer Lagerhalle aufbewahrt wird.

Barby/Magdeburg - Ist das Kunst oder kann das weg? Das mag so mancher denken, wenn er ein altes DDR-Buch in Händen hält. Doch es gibt echt noch Menschen, die sich intensiv damit befassen. Was haben die Bibliothek Barby und der Schauspieler Peter Sodann damit zu tun?