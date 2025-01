Ralf Schwarz lässt hier seine selbst gebaute Drohne in der Sporthalle schweben. Heute gibt es die kleinen Flieger in jeder Größe und jedem Preis.

Calbe/Schönebeck. - Die Sportmodellflieger in der Saalestadt gibt es noch. Auch wenn sie ihren Verein offiziell aufgelöst haben, sind da noch sechs Modellflugbauer, die sich regelmäßig zum Training treffen. So auch am vergangenen Wochenende. Zusammen mit dem Modellbauern aus Zackmünde wird die Sporthalle der Berufsbildenden Schule in Schönebeck zu einem Flugfeld.