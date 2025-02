Wo die Anmeldungen der Schulanfänger der Stadt Barby 2026/27 erfolgen. Die Einschulung in diesem Jahr ist am 9. August.

Barby/Sachsendorf. - Die Einschulungstermine für das Schuljahr 2025/2026 in Sachsen-Anhalt stehen fest. Eltern und Kinder können sich auf einen aufregenden Start in einen neuen Lebensabschnitt freuen. Die festlichen Einschulungsfeiern finden an den Grundschulen des Landes statt und markieren den Beginn der Schulzeit für die ABC-Schützen. Am 9. August wird man wieder viele festlich herausgeputzte Kinder sehen, die stolz ihre Schultüte tragen.